David Neres è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida tra Torino e Napoli che avrà luogo tra pochi minuti all’Olimpico Grande Torino. Di seguito quanto dichiarato: Neres: «Sto bene, mi manca il gol ma verrà naturale». «Sto bene, sono pronto. Sto facendo il massimo perché sapevo che prima o poi il mio momento sarebbe arrivato. Mi manca il gol, non c’è nulla di meglio di segnare. Prima però devo fare il mio lavoro sul campo, poi il resto verrà naturale» Torino-Napoli, le formazioni ufficiali. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici per la gara delle ore 18: TORINO (3-5-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neres: «Mi sento pronto, sapevo che sarebbe arrivato il mio momento»