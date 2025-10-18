Neres | Mi sento pronto sapevo che sarebbe arrivato il mio momento
David Neres è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida tra Torino e Napoli che avrà luogo tra pochi minuti all’Olimpico Grande Torino. Di seguito quanto dichiarato: Neres: «Sto bene, mi manca il gol ma verrà naturale». «Sto bene, sono pronto. Sto facendo il massimo perché sapevo che prima o poi il mio momento sarebbe arrivato. Mi manca il gol, non c’è nulla di meglio di segnare. Prima però devo fare il mio lavoro sul campo, poi il resto verrà naturale» Torino-Napoli, le formazioni ufficiali. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici per la gara delle ore 18: TORINO (3-5-2): Isreal; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asslani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Da ieri che sento infinite critiche a #Conte ? “Eh ma la difesa” “Eh ma Neres” “Eh ma McTominay” “Eh ma De Bruyne” Gli stessi che criticavano l’arrivo di #Lukaku e le scelte fatte la scorsa stagione. Una piazza che non cambierà mai. - X Vai su X
Le ultime verso Torino-Napoli Secondo Sky sport, Matteo Politano è rientrato in gruppo dopo l'infortunio al gluteo, ma resta sempre in dubbio. in alternativa, mister Conte ha Neres ed Elmas Le due scelte che scalpitano nella testa del mister sono due: Mc - facebook.com Vai su Facebook