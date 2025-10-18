Neonati uccisi e nascosti nell' armadio i messaggi della 25enne al fidanzato | In ospedale non si sono accorti di nulla La bugia e il dubbio del tumore

Ha soffocato i due figli appena nati e ha nascosto i loro corpicini nell'armadio, avvolti nelle coperte. Questa l'accusa con cui è stata arrestata la 25enne di Reggio Calabria. Un. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Neonati uccisi e nascosti nell'armadio, i messaggi della 25enne al fidanzato: «In ospedale non si sono accorti di nulla». La bugia e il dubbio del tumore

