Neonati sepolti a Parma i genitori della 22enne | Purtroppo non sapevamo della gravidanza non saremmo qui

I genitori della 22enne che nell'agosto del 2024 ha sepolto il corpicino del suo bimbo appena nato nel giardino di casa, hanno raccontato durante un interrogatorio di non essersi mai accorti della gravidanza della figlia. "Non ci siamo resi conto di nulla, nessuna delle due volte - hanno spiegato -. A quest'ora non saremmo qui, altrimenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quel 7 agosto del 2024, Chiara Petrolini aveva cercato di scavare una fossa nel prato di casa in cui seppellire il piccolo partorito nella camera da letto della taverna della sua abitazione di Traversetolo.

