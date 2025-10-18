Nella mente del nuovo ordine mondiale cinese L’analisi di Matteo Dian

Dopo il vertice della Shanghai cooperation organization di Tianjin dell’1 e 2 settembre e la grandiosa parata militare di piazza Tiananmen del 3 settembre, si è riaperto il dibattito sulle ambizioni di Pechino. La Cina di Xi Jinping aspira alla leadership globale e a costruire un ordine internazionale alternativo? In che misura la politica estera di Trump ha favorito questo obiettivo? Le voci che descrivono la Cina come potenza orientata allo status quo, come nel caso di David Kang, sono ormai rare. Gran parte del dibattito accademico concorda sul fatto che la Repubblica Popolare Cinese, sotto la guida di Xi, stia elaborando un modello alternativo e stia lavorando con i propri partner per realizzarlo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nella mente del nuovo ordine mondiale cinese. L’analisi di Matteo Dian

