Nella chiesa Collegiata rimosso il crocifisso lo sconcerto dei parrocchiani
Camaiore (Lucca), 18 ottobre 2025 – E’ stato rimosso dalla chiesa della Collegiata il crocifisso dipinto dall’artista Gabriele Vicari che fa bella mostra di sé all’interno della chiesa di Camaiore da oltre dieci anni. Ma non ci sono misteri. E’ stato il priore della Collegiata monsignor Silvio Righi a dare questa disposizione. E da parte sua non c’è niente di polemico né di personale nei confronti dell’artista. “Niente di che – assicura Monsignor Silvio Righi – si prova un altro crocifisso. Si tratta solo di ordinari cambiamenti momentanei all’interno della chiesa. Niente dietrologie o altro”. La scelta ha destato però un po’ di sconcerto tra i parrocchiani, alcuni dei quali si dichiarano pronti a lanciare una raccolta firme a sostegno di una petizione con cui chiedere al priore che il crocifisso di Vicari venga rimessa al suo posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Appuntamento da non perdere questa sera! Mercoledì 15 ottobre, ore 21:00 – Chiesa Collegiata La comunità di Fiorenzuola accoglie S.Em. Card. Matteo Maria Zuppi per un incontro pubblico sul tema: “Un mondo ispirato alla Laudato Si’ di Papa Francesco” - facebook.com Vai su Facebook
Nella chiesa Collegiata rimosso il crocifisso, lo sconcerto dei parrocchiani - La decisione presa dal priore Silvio Righi: “Solo un ordinario cambiamento”. Scrive lanazione.it
Castiglion Fiorentino, tre giorni di festa per il decimo anniversario della dedicazione della chiesa della Collegiata - Arezzo, 17 settembre 2025 – Questo che ci apprestiamo a vivere sarà un fine settimana speciale per tutta la comunità della parrocchia della Collegiata e per l’intero territorio di Castiglion ... Secondo lanazione.it
Il crocifisso in cima alla chiesa "scricchiola", i vigili lo recuperano e lo consegnato al parroco - Intervento d'emergenza a Busachi, dove il pesante oggetto in ferro stava per cadere dalla facciata di San Bernardino ... Da rainews.it