Camaiore (Lucca), 18 ottobre 2025 – E’ stato rimosso dalla chiesa della Collegiata il crocifisso dipinto dall’artista Gabriele Vicari che fa bella mostra di sé all’interno della chiesa di Camaiore da oltre dieci anni. Ma non ci sono misteri. E’ stato il priore della Collegiata monsignor Silvio Righi a dare questa disposizione. E da parte sua non c’è niente di polemico né di personale nei confronti dell’artista. “Niente di che – assicura Monsignor Silvio Righi – si prova un altro crocifisso. Si tratta solo di ordinari cambiamenti momentanei all’interno della chiesa. Niente dietrologie o altro”. La scelta ha destato però un po’ di sconcerto tra i parrocchiani, alcuni dei quali si dichiarano pronti a lanciare una raccolta firme a sostegno di una petizione con cui chiedere al priore che il crocifisso di Vicari venga rimessa al suo posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nella chiesa Collegiata rimosso il crocifisso, lo sconcerto dei parrocchiani