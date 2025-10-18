nel talent musicale di rai 1 questa sera ha vinto peppe quintale nei panni di tony hadley

N ella quarta puntata di Tale e Quale Show le nuove imitazioni canterine dei concorrenti hanno mandato in visibilio tutta la giuria (o quasi). Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi, in tandem con il comico Andrea Pucci, hanno supportato i talenti mentre Cristiano Malgioglio non ha risparmiato critiche a nessuno. Peppe Quintale è arrivato primo nei panni di T ony Hadley. “Tale e Quale Show 2025”: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Le anticipazioni della seconda puntata di “Tale e Quale Show”: Nino Frassica è il quarto giudice Una serata effervescente, maggiormente accesa dalle divertenti schermaglie tra Giorgio Panariello e Marcuzzi nei panni dei giudici buonisti contro Cristiano Malgioglio, sempre controcorrente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

