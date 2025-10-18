Nel ricordo delle Vittime del Dovere Legalità gli studenti da 10 e lode
Emozioni, riflessioni e speranza ieri al Teatro Binario 7 per studenti, docenti, rappresentanti delle forze dell’ordine, autorità civili e militari, famiglie e cittadini, presenti alla cerimonia di premiazione del Progetto Interforze in memoria delle Vittime del Dovere. Un’iniziativa che ancora una volta ha unito memoria e futuro, ricordando chi ha perso la vita servendo lo Stato e premiando chi oggi si impegna a costruire un domani più consapevole, giusto e responsabile. Il prefetto Enrico Roccatagliata, Federico Romani, presidente del Consiglio Regionale e il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, hanno aperto la mattinata con i saluti istituzionali, esprimendo sostegno e apprezzamento per l’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
