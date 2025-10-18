Nel nord-est della Siria le Forze democratiche curde chiudono le scuole cristiane
Damasco. Proseguono sia i colloqui sia gli scontri occasionali tra le forze del governo centrale della Siria e le. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
Nel Nord della Siria si sono verificati scontri con milizie leali all'ex presidente Bashar al Assad - facebook.com Vai su Facebook
https://radiondadurto.org/?p=201055 - Radio Onda d’Urto si trova in Rojava, dove giovedì 9 ottobre migliaia di persone sono scese nelle strade di 15 città dell’Amministrazione Autonoma Democratica della Siria del Nord e dell’Est per la liberazione di Abdulla - X Vai su X
I nuovi scontri in Siria tra esercito e curdi - Ad Aleppo: mostrano come il progetto di integrare la più importante minoranza del paese nello stato centrale stia fallendo ... Da ilpost.it
Ong: 'Forze filo-turche in Siria sparano contro i curdi siriani' - curde nel nord del Paese, riaccendendo un fronte di guerra da settimane di fatto rimasto congelato. ansa.it scrive
Da nord a sud, tutti i vuoti di potere in Siria - Nonostante le elezioni di domenica, Sharaa è messo alla prova dalle sacche di resistenza sparse per il paese. Secondo ilfoglio.it