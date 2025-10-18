Nel nome del figlio | Daniel Day-Lewis torna in pubblico a Roma con il secondogenito Ronan

L’aveva dichiarato chiaro e tondo Daniel Day-Lewis che avrebbe parlato al pubblico solo se in coppia con suo figlio Ronan e così è stato. Giunti a Roma per presentare ad Alice nella Città in prima italiana Anemone, esordio alla regia del figlio con il padre protagonista, Day-Lewis Senior & Junior sono stati protagonisti di un doppio incontro: un Q&A alla fine della proiezione di venerdì sera e una Masterclass sabato pomeriggio. Somiglianti fisicamente, nei modi gentili, nella profondità di approccio a ogni questione e solo diversi nell’accento con quello di Ronan più “americanizzante” rispetto al sempre oxfordiano Daniel, padre & figlio sono stati osannati tanto dai ragazzi di Alice nella Città, quanto da ogni generazione dell’affollato Auditorium della Conciliazione, vip inclusi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nel nome del figlio: Daniel Day-Lewis torna in pubblico a Roma con il secondogenito Ronan

