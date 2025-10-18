Nel deposito nel Milanese c' erano 220 chili di droga | arrestati in due

Due persone sono state arrestate nel Milanese per spaccio di sostanze stupefacenti: i poliziotti della squadra mobile di Milano hanno scoperto e sequestrato 220 chili di hashish sorprendendo i due alla consegna della droga.Il depositoI fatti sono accaduti tra Robecchetto con Induno e Turbigo, nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

