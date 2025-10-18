Nel Casertano litiga con la moglie e dà fuoco alla casa

Tempo di lettura: 2 minuti Notte di paura a Carinola (Caserta), in via Rio Persico, dove un uomo, al culmine di un furioso litigio con la moglie, ha appiccato un incendio che ha distrutto l’abitazione di famiglia, ed è stato poi arrestato dai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Sessa Aurunca, allertati da una chiamata di emergenza giunta alla Centrale Operativa dell’Arma. Quando le pattuglie sono arrivate in via Rio Persico, le fiamme avevano già avvolto gran parte dell’immobile, rendendo necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nel Casertano litiga con la moglie e dà fuoco alla casa

