Nel 2026 le pensioni minime aumenteranno di 20 euro
Alla fine un piccolo aumento ci sarà. "Per quanto riguarda le pensioni minime, abbiamo previsto un incremento di 20 euro mensili" ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri sulla legge di bilancio. Oggi l'importo base per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Manovra 2026, più aiuti alle famiglie e pensioni minime: nuovo bonus mamme, centri estivi e incremento degli assegni. Cosa è previsto - X Vai su X
Manovra, come cambiano le pensioni: dall'aumento delle minime ai nuovi requisiti per lasciare il lavoro - facebook.com Vai su Facebook
Aumento Pensioni 2026 in manovra: cosa cambia per minime e ordinarie? - Con l’avvicinarsi della nuova Manovra finanziaria, il tema degli aumenti delle pensioni torna al centro del dibattito politico e dell’attenzione dei cittadini. pensionipertutti.it scrive
Manovra 2026, le misure per i pensionati: dalle minime all'aumento dell'età dal 2027 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, le misure per i pensionati: dalle minime all'aumento dell'età dal 2027 ... Come scrive tg24.sky.it
Varata la manovra 2026: ritocco per le pensioni minime, aumenta l’età dell’uscita dal lavoro, tutti i bonus - Tutte le misure - L’aliquota Irpef scende dal 35 al 33% nello scaglione di reddito annuo tra 28 mila e 50 mila euro. msn.com scrive