Nel 2026 le pensioni minime aumenteranno di 20 euro

Cataniatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine un piccolo aumento ci sarà. "Per quanto riguarda le pensioni minime, abbiamo previsto un incremento di 20 euro mensili" ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri sulla legge di bilancio. Oggi l'importo base per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

