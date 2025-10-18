Negare l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole è un pericoloso arretramento culturale e democratico

Lo Spi Cgil di Parma con il suo Coordinamento Donne Spi, vuole esprimere il totale dissenso verso l’impianto dell’emendamento firmato Lega che estende alle scuole secondarie di primo grado il divieto di insegnamento dell’educazione sessuo-affettiva. La decisione di escludere la materia dai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

