Neanche Conte riesce a crederci l’agente però conferma | Lukaku al Real Madrid
Cambiano i piani in casa del Napoli: un’indiscrezione poi confermata dall’agente di Lukaku ha visto il giocatore nel mirino del Real Madrid La stagione di Romelu Lukaku non è mai davvero iniziata. Il centravanti belga ha subito un infortunio durante l’amichevole contro l’ Olympiakos, che lo ha costretto a fermarsi ai box e lo terrà fuori almeno per buona parte della fase a gironi di Champions League. Una situazione complicata che ha costretto la dirigenza azzurra a fare i conti con la sua assenza e a intervenire immeritamente sul mercato, per garantire ad Antonio Conte dei rinforzi adeguati in un reparto offensivo che, senza l’ex Inter, appariva in evidente difficoltà. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
