Nazionalizzare l’Ilva | la versione di DecarUrss per mettere al sicuro lo stabilimento di Taranto

Ilfoglio.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Decaro a DecarU è un attimo. “Nazionalizzare l’Ilva”: con ritmo quasi tarantolato, il candidato governatore per la Puglia del campo progressista invoca ogni giorno la statalizzazione dell’acciaieria di Taranto. Antonio Decaro sta diventando un vero novello Giano bifronte, per metà un redivivo nostalgico dell’Iri dei tempi di Romano Prodi e per l’altra metà un metalmeccanico, un Cipputi con caschetto d’ordinanza, replicando le posizioni del leader Fiom Michele De Palma sulla statalizzazione dell’acciaio. La questione industriale pugliese, con il passare delle settimane, può però diventare il luogo di imprevedibili sintesi tra le anime progressiste o lo spazio fatale per nuove lacerazioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

