Naufragio al largo di Lampedusa Unicef | Morta una donna incinta e dispersi diversi bambini

Roma, 18 ottobre 2025 – Una donna in gravidanza ha perso la vita e diversi bambini risultano dispersi in seguito all'ennesimo tragico naufragio al largo di Lampedusa. Lo afferma l'Unicef facendo riferimento all'imbarcazione di migranti che si è capovolta ieri in area Sar maltese a circa 50 miglia a sud est dell'isola, dove oggi sono stati portati i superstiti e l'unico corpo recuperato. Secondo quanto riferito dai sopravvissuti, dice l'Unicef, circa 35 persone erano partite da Al Khums, in Libia, a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina. Dopo due giorni in mare, la barca si è capovolta al largo di Lampedusa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Naufragio al largo di Lampedusa, Unicef: “Morta una donna incinta e dispersi diversi bambini”

