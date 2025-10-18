In mezzo alle colline maceratesi, tra borghi che raccontano storie di resistenza e territori segnati dal sisma, l’agricoltura femminile dimostra forza e creatività. A raccontarlo è Giuliana Giacinti (nella foto), 60 anni, titolare de L’Olmo di Casigliano di Cessapalombo e presidente di Terranostra Macerata, l’associazione che raduna tutti gli agriturismi di Campagna Amica Coldiretti. "I dati mi inorgogliscono — commenta —, è buon segno in una realtà come quella della provincia di Macerata, che fa ancora fatica a credere come le donne si siano rimboccate le mani negli anni". Una testimonianza che mette in luce come l’imprenditoria femminile non sia solo numeri, ma attenzione, visione e capacità di adattamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Natura, erbe e percorsi. È la svolta del turismo"