Nathaly Caldonazzo si sposa con Filippo L’annuncio a sorpresa a Verissimo | Avevo smesso di credere nell’amore

Nathaly Caldonazzo si sposa. La showgirl, ospite di Verissimo, ha annunciato a sorpresa le nozze con il compagno dopo 11 mesi d’amore. Nel salotto di Silvia Toffanin ha raccontato la nuova relazione, nata grazie all’intervento della sorella, e la voglia di credere ancora nella forza dei sentimenti, nonostante i dolori del passato. Nathaly Caldonazzo annuncia le nozze con Filippo. “A maggio mi sposo”, Nathaly ha lasciato senza parole tutto lo studio di Verissimo, svelando che presto convolerà a nozze con il compagno Filippo. La showgirl 56enne ha raccontato di aver conosciuto il suo futuro marito grazie alla sorella, in un periodo in cui non pensava potesse più innamorarsi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Nathaly Caldonazzo si sposa con Filippo. L’annuncio a sorpresa a Verissimo: “Avevo smesso di credere nell’amore”

