Natalità ai minimi storici a Rimini | persi oltre un terzo dei nuovi nati in quindici anni
Il report demografico 2023 della Regione Emilia-Romagna conferma il forte calo della natalità su tutto il territorio regionale. Nella provincia di Rimini si è perso oltre un terzo dei nati rispetto al 2009. Nel corso del 2023, le nascite sono diminuite ulteriormente, e il numero medio di figli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
