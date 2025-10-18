Un nuovo capitolo tutto al femminile per i Bees: nascono le Bees Ladies, un progetto pensato per offrire alle piccole cestiste cresciute all’interno del club l’opportunità di continuare il proprio percorso sportivo nel mondo della pallacanestro femminile. Come previsto dalla Fip, al termine del minibasket misto, che si conclude intorno agli 11 anni, le squadre vengono suddivise per genere e si passa alle categorie del basket vero e proprio: "Proprio da qui è nata l’esigenza, e insieme il desiderio, di creare uno spazio dedicato alle ragazze, permettendo loro di proseguire l’attività sportiva all’interno della nostra società – spiega Enzo Belloni -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nascono le Bees Ladies: l’Under 13 al via