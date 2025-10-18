Nasconde hashish e cocaina in casa | arrestato il principe dei pusher

I carabinieri della stazione di Licola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 19enne già noto alle forze dell’ordine.Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato mezzo chilo di hashish in 5 panetti e 3 stecchette della stessa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

