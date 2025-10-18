Nasce il nuovo cammino sulle vie di Sant’Antonio
Un nuovo itinerario spirituale unisce Forlì e Rimini sulle orme di Sant’Antonio di Padova. È il nuovo tratto romagnolo del Cammino di Sant’Antonio, un percorso di circa 75 chilometri suddiviso in quattro tappe, che attraversa le dolci colline forlivesi e riminesi toccando Bertinoro, Cesena, Longiano e Santarcangelo di Romagna. L’iniziativa, promossa dai frati minori conventuali della Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova e dall’associazione I Cammini di Francesco in Emilia-Romagna, riprende i tracciati del progetto "Antonio 20-22", nato nel 2021 in occasione dell’ottavo centenario dell’arrivo del Santo in Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
