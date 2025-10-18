Nasce il Fondo Angelo Milani contro il sovraindebitamento | un nuovo strumento per sostenere persone e famiglie in difficoltà

È stato istituito in Fondazione della Comunità Bergamasca il nuovo Fondo Angelo Milani a contrasto del sovraindebitamento, nato per volontà testamentaria del signor Angelo Milani, scomparso nel dicembre 2023. Con il suo testamento Angelo Milani (Merate, 5 novembre 1937 – Merate, 17 dicembre 2023) – dirigente nel settore delle risorse umane in un’azienda multinazionale – ha destinato l’intero patrimonio alla creazione di un trust, uno strumento giuridico attraverso il quale un soggetto (il disponente) affida i propri beni a un trustee incaricato di amministrarli e utilizzarli nell’interesse di determinati beneficiari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

