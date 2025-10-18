Nasce a Sciacca Alveare Pd 20 25 nuova area interna al Partito Democratico in Sicilia

Prende il via da Sciacca una nuova area politica interna al Partito Democratico in Sicilia, chiamata “Alveare Pd 2025”, che sarà presentata ufficialmente a novembre con una serie di iniziative tra Palermo, Caltanissetta, Catania e la stessa Sciacca. Dossier. Tessere raddoppiate e voglia di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it