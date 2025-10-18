Nasce a Sciacca Alveare Pd 20 25 nuova area interna al Partito Democratico in Sicilia
Prende il via da Sciacca una nuova area politica interna al Partito Democratico in Sicilia, chiamata “Alveare Pd 2025”, che sarà presentata ufficialmente a novembre con una serie di iniziative tra Palermo, Caltanissetta, Catania e la stessa Sciacca. Dossier. Tessere raddoppiate e voglia di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Nasce in Sicilia Alveare Pd, nuova area del partito. Marciante: “Progetto autonomo che si distacca dalle scissioni” - Si chiamerà Alveare Pd 20/25 la nuova area politica del partito siciliano il cui atto costitutivo e statuto saranno resi noti con delle iniziative organizzate a novembre tra Palermo, Caltanissetta, Ca ... Segnala msn.com