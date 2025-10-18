Nasce a Sciacca Alveare Pd 20 25 nuova area interna al Partito Democratico in Sicilia

Agrigentonotizie.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il via da Sciacca una nuova area politica interna al Partito Democratico in Sicilia, chiamata “Alveare Pd 2025”, che sarà presentata ufficialmente a novembre con una serie di iniziative tra Palermo, Caltanissetta, Catania e la stessa Sciacca. Dossier. Tessere raddoppiate e voglia di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

nasce sciacca alveare pdNasce in Sicilia Alveare Pd, nuova area del partito. Marciante: “Progetto autonomo che si distacca dalle scissioni” - Si chiamerà Alveare Pd 20/25 la nuova area politica del partito siciliano il cui atto costitutivo e statuto saranno resi noti con delle iniziative organizzate a novembre tra Palermo, Caltanissetta, Ca ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Sciacca Alveare Pd