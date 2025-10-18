Nasce a Lecco il nuovo liceo classico della comunicazione Leopardi

Leccotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il liceo classico “Giacomo Leopardi” di Lecco amplia la propria offerta formativa con un nuovo indirizzo che unisce tradizione e innovazione: il liceo classico della comunicazione. “Un percorso unico - fa sapere la scuola paritaria - pensato per andare sempre più a fondo nell’arte del comunicare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

