Narrativa poliziesca Diciotto autori all’insegna del noir

Torna domani a Villa Greppi di Monticello Brianza il festival di narrativa poliziesca ideato da Paola Pioppi, realizzato grazie alla collaborazione tra associazione ’La passione per il delitto’ e il Consorzio Brianteo Villa Greppi. Un’intera giornata dedicata al noir italiano con sei appuntamenti, ad ingresso gratuito. Presenti diciotto autori, tra scrittori, giornalisti e saggisti. Si comincia alle 11.30 in un dialogo a tre voci condotto da Loretta Molinari con Emilio Martini pseudonimo delle sorelle Elena e Michela Martignoni (con il libro La numero 1 - Corbaccio), Ilaria Riboldi (con La coscienza del rospo - Golem) e Rosa Teruzzi (con La giostra delle spie - Sonzogno). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Narrativa poliziesca. Diciotto autori all’insegna del noir

