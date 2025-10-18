Narni iniziativa ‘Puliamo le Grotte delle Gole del Nera’ | Unisce la tutela dell’ambiente alla valorizzazione del territorio

Si chiama "Puliamo le Grotte delle Gole del Nera" ed è l'iniziativa in programma domenica 19 ottobre. Ad organizzarla è il Comune di Narni, in collaborazione con Legambiente Circolo "Verde Nera", il Gruppo Speleologico Utec Narni, la Cooperativa di Comunità "Parco Gole del Nera" e l'associazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Puliamo le Grotte delle Gole del Nera – Domenica 19 ottobre 2025 Il Comune di Narni, insieme a Legambiente Circolo “Verde Nera”, UTEC Narni, Cooperativa di Comunità “Parco Gole del Nera” e Associazione “La Scintilena”, organizza una giornata ecolo - facebook.com Vai su Facebook

Al via a Narni il decimo @festivalsociol. Tante iniziative concentrate in appena due giorni. Qui il servizio per il Tg Umbria https://retesole.it/2025/10/09/festival-della-sociologia-nel-weekend-la-decima-edizione/… #festival #sociologia #kermesse - X Vai su X

Narni, Comune e volontari in azione per ripulire le grotte delle Gole del Nera - «L’iniziativa unisce la tutela dell’ambiente alla valorizzazione del territorio e rappresenta un importante momento di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione collettiva». Da umbria24.it

Scoperta nelle grotte di Narni una specie di gamberetto mai vista in Umbria - Una piccolissima creatura quasi trasparente, che vive indisturbata nelle acque sotterranee delle Gole del Nera. Riporta umbria24.it

Nuova specie scoperta nelle grotte di Narni - Una nuova specie di gamberetto scoperta nelle grotte di Narni e mai vista prima in Umbria. Lo riporta lanazione.it