Narconon Volley Melendugno al debutto casalingo a Lecce contro il Club Italia
MELENDUGNO - L'attesa è finita per la Narconon Volley Melendugno: dopo due trionfi esterni, le ragazze di coach Simone Giunta accendono l’atmosfera del Palazzetto dello Sport di Lecce per la terza giornata di Campionato di serie A2. Domenica 19 ottobre la sfida alle future stelle della pallavolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Melendugno corsara anche a Casalmaggiore - Seconda vittoria in trasferta, in altrettante giornate di campionato per le salentine che, trascinate da Bulaich (21 punti ed MVP del match) superano le rosa ... Riporta corrieredellosport.it