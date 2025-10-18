Napoli-Torino Conte ritrova Politano e Buongiorno Baroni | Serviranno attenzione e fame
"> NAPOLI – Politano e Buongiorno tornano tra i convocati, mentre restano fuori Lobotka e Rrahmani, oltre a Lukaku. È stato Antonio Conte in persona – come riporta Filippo Bonsignore sul Corriere dello Sport – ad annunciare i due recuperi e a completare il bollettino medico alla vigilia della sfida di oggi alle 18 contro il Torino. Il tecnico non ha però svelato le scelte di formazione: la certezza è che i due rientranti partiranno dalla panchina, mentre in regia sarà Gilmour a guidare il 4-1-4-1 al posto di Lobotka. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
News recenti che potrebbero piacerti
Vediamo chi indovinerà: Torino-Napoli, pronostico e marcatori - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Napoli, le probabili formazioni #SkySport #SkySerieA #SerieA #TorinoNapoli #Torino #Napoli - X Vai su X
Conte ritrova due titolarissimi e sul caso McTominay spiega: “Ha cambiato una sola cosa” - La conferenza stampa di Antonio Conte in diretta da Castel Volturno alla vigilia di Torino- Come scrive calciomercato.it
Verso Torino-Napoli: Conte ritrova Buongiorno, Neres possibile novità dal primo minuto - Restano da sciogliere gli ultimi dubbi tra cui il portiere e la difesa. Come scrive internapoli.it
Torino-Napoli, Conte: “Sette partite in tre settimane, curiosi di capire la risposta; McTominay? Cambiato status. Si gioca tanto, per questo le rose…” - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato del Napoli contro il Torino. Come scrive europacalcio.it