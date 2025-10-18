"> NAPOLI – Politano e Buongiorno tornano tra i convocati, mentre restano fuori Lobotka e Rrahmani, oltre a Lukaku. È stato Antonio Conte in persona – come riporta Filippo Bonsignore sul Corriere dello Sport – ad annunciare i due recuperi e a completare il bollettino medico alla vigilia della sfida di oggi alle 18 contro il Torino. Il tecnico non ha però svelato le scelte di formazione: la certezza è che i due rientranti partiranno dalla panchina, mentre in regia sarà Gilmour a guidare il 4-1-4-1 al posto di Lobotka. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Torino, Conte ritrova Politano e Buongiorno. Baroni: «Serviranno attenzione e fame»