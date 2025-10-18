Napoli tenta di sedare una lite a Posillipo | 18enne accoltellato in via Petrarca
Un gesto di coraggio si è trasformato in paura. È accaduto nella notte a Napoli dove un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Petrarca, nel quartiere Posillipo, dopo aver tentato di sedare una lite tra coetanei. Secondo una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Napoli: tenta furto in una scuola, messo in fuga dalle urla delle suore - X Vai su X
L’episodio nella zona orientale di Napoli: un 29enne denunciato per tentato furto e danneggiamento dai carabinieri. Il giovane messo in fuga dalle suore - facebook.com Vai su Facebook
Napoli: tenta di sedare una lite in strada, accoltellato 18enne - La Polizia di Stato indaga sull'episodio accaduto questa notte in via Petrarca. Lo riporta affaritaliani.it
Napoli, cerca di sedare rissa in Via Petrarca: 18enne accoltellato alla mano e al fianco - La Polizia di Stato indaga sull'episodio accaduto questa notte in via ... Come scrive msn.com
Cerca di sedare lite ma lo accoltellano, 18enne ferito a Napoli - Cerca di sedare una lite tra ragazzi e viene accoltellato: è successo la scorsa notte in via Petrarca, nel quartiere- ansa.it scrive