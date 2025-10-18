Napoli tenta di sedare una lite a Posillipo | 18enne accoltellato in via Petrarca

Teleclubitalia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto di coraggio si è trasformato in paura. È accaduto nella notte a Napoli dove un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Petrarca, nel quartiere Posillipo, dopo aver tentato di sedare una lite tra coetanei.   Secondo una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli tenta di sedare una lite a posillipo 18enne accoltellato in via petrarca

© Teleclubitalia.it - Napoli, tenta di sedare una lite a Posillipo: 18enne accoltellato in via Petrarca

