Napoli Spinazzola | Creiamo tanto abbiamo il possesso poi ci manca la finalizzazione

Spinazzola in conferenza: “Meglio nel 2T, ma dobbiamo buttarla dentro. Assenze? Niente alibi”. Al termine della gara persa contro il Torino per 1-0, l’esterno del Napoli Leonardo Spinazzola è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: Spinazzola: ”Cosa è mancato stasera?”. “Cosa è mancato stasera? Nel primo tempo eravamo troppo bassi e ci mancava qualcuno più avanzato. Con la loro difesa erano sempre in superiorità numerica. Abbiamo perso qualche palla di troppo facendo i bellini e loro sono ripartiti potendoci fare del male. Nel secondo tempo meglio, ma non abbiamo buttato dentro la palla e ci dispiace. 🔗 Leggi su Parlami.eu

