Napoli scatta l’allarme McTominay | Conte ha un piano
Il centrocampista scozzese, Scott McTominay, è finito sotto la lente d’ingrandimento in casa Napoli. Il giocatore è al top delle sue condizioni fisiche e mentali alla vigilia della partita contro il Torino. L’allenatore azzurro, Antonio Conte, starebbe valutando un piano di gestione mirato per preservarlo in vista dei prossimi impegni, a partire dalla sfida con l’ Inter. Allarme Scott: la decisione di Conte. Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si parla apertamente di un possibile “day off” per McTominay, spiegando che non è al top ma dovrebbe giocare, però tra oggi e martedì è lecito aspettarsi anche un turno di riposo in vista dell’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Corriere dello Sport: "Napoli, scatta l'operazione McTominay" - Questo il titolo in prima pagina pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Scrive tuttonapoli.net
