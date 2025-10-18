Napoli-Roma Femminile Rossettini | Non siamo freschi sarà una gara intensa

Sololaroma.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma Femminile è chiamata al riscatto ancora una volta. Dopo la pesante sconfitta per 0-4 in Champions League contro il Barcellona, le giallorosse saranno ospiti del Napoli nella terza giornata di campionato, in uno scontro ai vertici della classifica. Le parole di Rossettini in conferenza. Alla vigilia della partita, il tecnico della Roma Luca Rossettini ha parlato in conferenza stampa: “ La squadra non arriva fresca, perché complici anche i recenti problemini di Di Guglielmo, Babajide e Giugliano, le ragazze sono state costretto ad aumentare i propri minutaggi, limitando anche i possibili cambi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

napoli roma femminile rossettini non siamo freschi sar224 una gara intensa

© Sololaroma.it - Napoli-Roma Femminile, Rossettini: “Non siamo freschi, sarà una gara intensa”

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli roma femminile rossettiniFemminile, Rossettini: "La squadra non arriva fresca, ma abbiamo una dose di maturità in più" - Adesso la nostra preoccupazione è quella di recuperare energie mentali e fisiche" ... Da ilromanista.eu

napoli roma femminile rossettiniL'intervista a Luca Rossettini alla vigilia di Napoli-Roma - "La squadra non arriva fresca, perché complici anche i recenti problemini di Di Guglielmo, Babajide e Giugliano, le ... Scrive asroma.com

napoli roma femminile rossettiniDove vedere Napoli - Roma femminile: probabili formazioni e chiavi tattiche - Napoli – Roma femminile, sfida di alta classifica nella 3ª giornata di Serie A Women 2025/26: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni e analisi sul momento delle squadre. Si legge su tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Roma Femminile Rossettini