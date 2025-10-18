Napoli | rione Traiano al setaccio 4 denunce e 1 arresto Rimosso vasto impianto di videosorveglianza per monitorare l’arrivo delle forze dell’ordine

Puntomagazine.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli a tappeto nel rione Traiano: denunce per furto di energia e spaccio, rimosse telecamere abusive e un arresto per cumulo di pene.. Servizio straordinario nel rione Traiano. I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno presidiato il quartiere, con la preziosa collaborazione di vigili del fuoco e personale Enel. Denunciati un 26enne, un 42enne e un 59enne per furto di energia elettrica e violazione di sigilli. Sorpresi in un locale sequestrato perché utilizzato come piazza di spaccio, avevano collegato l’impianto elettrico direttamente alla rete madre, senza il filtro di un contatore. Nei guai anche un 33enne, risponderà di spaccio di droga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

