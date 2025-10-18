Napoli | rione Traiano al setaccio 4 denunce e 1 arresto Rimosso vasto impianto di videosorveglianza per monitorare l’arrivo delle forze dell’ordine

Controlli a tappeto nel rione Traiano: denunce per furto di energia e spaccio, rimosse telecamere abusive e un arresto per cumulo di pene.. Servizio straordinario nel rione Traiano. I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno presidiato il quartiere, con la preziosa collaborazione di vigili del fuoco e personale Enel. Denunciati un 26enne, un 42enne e un 59enne per furto di energia elettrica e violazione di sigilli. Sorpresi in un locale sequestrato perché utilizzato come piazza di spaccio, avevano collegato l’impianto elettrico direttamente alla rete madre, senza il filtro di un contatore. Nei guai anche un 33enne, risponderà di spaccio di droga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

In manette 44enne al Rione Alto di #Napoli: l’uomo ha picchiato a sangue la madre durante una lite in casa, poi l’ha trascinata in strada simulando una caduta accidentale. I carabinieri, giunti sul posto, lo hanno arrestato dopo una breve fuga. L’uomo si trova - facebook.com Vai su Facebook

Tra le stradine del Rione Sanità a Napoli c'è una grande pizza fritta da provare - Gambero Rosso https://gamberorosso.it/notizie/rubriche/storie/isabella-de-cham-pizza-fritta-napoli/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=17 - X Vai su X

Omicidio Artiano al rione Traiano: "Bloccò vittima e il figlio sparò" - Sapeva che il figlio era armato, quando teneva fermo quel ragazzo, fidanzato della figlia, il quale, durante una rissa familiare aveva ... Da internapoli.it

Napoli, ucciso durante una lite in famiglia al rione Traiano: suocero condannato a 10 anni e sei mesi - Il gup di Napoli Federica De Bellis ha condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione Gianluca Muro per concorso anomalo nell'omicidio di Antonio Artiano, detto Antony, ferito mortalmente da un colpo di ... Riporta ilmattino.it

Al Rione Traiano bambini senza diritti - Gentile Direttore Napoletano, le sottopongo oggi una vicenda di diritti dei bambini calpestati e di periferìa dimenticata. Lo riporta ilmattino.it