Napoli si conferma meta ideale per chi non vuole lasciare a casa il proprio migliore amico a quattro zampe. La città non solo permette l’accesso di cani in molti luoghi pubblici, ma offre strutture, trasporti e opportunità pensate per garantire una vacanza serena e a misura di pet. Per il viaggio è importante organizzare con anticipo. In treno, cani e gatti sono ammessi gratuitamente su Frecce, Intercity e regionali, purché prenotati insieme al biglietto. I taxi convenzionali spesso rifiutano animali a bordo, ma oggi esistono servizi taxi specializzati per chi viaggia con animali. Se viaggi in auto, è essenziale avere un trasportino o un’imbragatura per la sicurezza del cane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Napoli pet?friendly: vacanze a misura di cane tra musei, spiagge e strutture su misura