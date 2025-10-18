Napoli | oggi il delicato impegno a Torino

Il Napoli oggi a Torino deve difendere il primo posto e allo stesso tempo tenere conto dei prossimi due appuntamenti ravvicinati: martedì sera in Olanda per la Champions League con il Psv Eindhoven e sabato al Maradona contro l'Inter. Rispetto alla scorsa stagione il Napoli gareggia su più fronti e deve ragionare tenendo conto di concetti come: dosaggio delle energie e rotazione della rosa, senza però mai distogliere l'attenzione dai vari obiettivi stagionali. Ecco come il Napoli affronterà il Torino.. Il turn over non sarà previsto in dose massiccia oggi e le novità di formazione a Torino saranno collegate più che altro dall'emergenza, come lo stesso tecnico azzurro ha in qualche modo preannunciato ieri.

