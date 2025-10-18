Tempo di lettura: 2 minuti Il Napoli subisce la seconda sconfitta in campionato, cadendo 1-0 all’Olimpico contro il Torino, in una gara che ha evidenziato alcune fragilità dovute alle assenze chiave. Il gol decisivo è arrivato al 32’ con Giovanni Simeone, ex della partita, che ha sfruttato un rimpallo sfortunato della difesa azzurra e ha battuto Milinkovic-Savic. L’attaccante non ha esultato, quasi a sottolineare il rispetto verso la sua ex squadra. Partita – Il Napoli parte aggressivo, ma il Torino è pronto a difendersi e a colpire in contropiede. Spinazzola e De Bruyne cercano soluzioni dalla distanza, mentre Lucca prova tre volte a impegnare Israel senza riuscire a trovare la porta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, notte amara a Torino: decide l’ex Simeone