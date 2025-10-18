Napoli, Manna: “McTominay e Hojlund? Abbiamo deciso di preservarli, Lukaku sta terminando il percorso riabilitativo in Belgio”. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro il Torino. Queste le sue parole: “Sìmeone è un giocatore dal grande valore umano. Gli vogliamo bene e gli auguriamo il meglio. McTominay e Hojlund? Giochiamo tante partite, è inutile correre rischi. Lunedì partiamo per la Champions, è importante non prendersi dei rischi. Abbiamo deciso di comune accordo di preservarli. La costruzione della rosa è stata anche in funzione di essere più imprevedibili dell’anno scorso? Certo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Napoli, Manna: “McTominay e Hojlund? Abbiamo deciso di preservarli”