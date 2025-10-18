Napoli la Città metropolitana chiede lo sgombero delle scuole in protesta per Gaza | sinistra all'attacco di Manfredi

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nota della Città Metropolitana sullo sgombero delle scuole occupate per la Palestina, inviata a Questura e Prefettura, scatena la sinistra contro il sindaco Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

napoli citt224 metropolitana chiedeNapoli, la Città metropolitana chiede lo sgombero delle scuole in protesta per Gaza: sinistra all’attacco di Manfredi - La nota della Città Metropolitana sullo sgombero delle scuole occupate per la Palestina, inviata a Questura e Prefettura, scatena la sinistra contro il ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Citt224 Metropolitana Chiede