Napoli-Inter | trasferta vietata ai tifosi residenti in Lombardia
Arrivata la decisione della Prefettura di Napoli. La Prefettura di Napoli ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi residenti in Lombardia per il match . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
