Napoli-Inter | trasferta vietata ai tifosi residenti in Lombardia

Forzazzurri.net | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivata la decisione della Prefettura di Napoli. La Prefettura di Napoli ha deciso di vietare la trasferta ai tifosi residenti in Lombardia per il match . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

