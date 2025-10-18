Napoli Inter restrizioni per i tifosi lombardi | decisione della Prefettura e Maradona già sold-out

Inter News 24 Napoli Inter, divieto di vendita per i residenti in Lombardia, biglietti esauriti in pochi minuti per il big match del 25 ottobre. La Prefettura di Napoli ha ufficializzato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia in vista della sfida del prossimo 25 ottobre tra il Napoli di Antonio Conte e l’ Inter di Cristian Chivu in cui potrebbero mancare Hojlund e McTominay infortunatisi prima del match contro il Torino, e valida per l’ottava giornata di Serie A. La decisione, adottata su richiesta della Questura di Napoli e in conformità con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS), nasce dalla valutazione dei profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica legati alla storica rivalità tra le due tifoserie. 🔗 Leggi su Internews24.com

