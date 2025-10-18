Napoli Inter biglietti settore ospiti | trasferta vietata ai residenti in Lombardia
Napoli Inter biglietti settore ospiti. Sabato 25 ottobre alle ore 18 al Maradona andrà in scena il big match, una vera sfida scudetto, tra Napoli e Inter. L’attesa è quella delle grandi occasioni. Sono andati già esauriti i tagliando per i settori ordinari e lo stadio sarà tutto esaurito. Napoli Inter biglietti settore ospiti: le info. C’è attesa invece per l’apertura dei tagliandi per il settore ospiti. Oggi la Prefettura di Napoli ha comunicato il divieto di vendita ai residenti in Lombardia e l’obbligo per tutti gli altri di possedere la tessera Siamo Noi sottoscritta prima dell’8 ottobre 2025, non residenti nella Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
