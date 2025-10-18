Napoli infortunio McTominay e Hojlund | quando rientreranno i due azzurri?
inviato a Torino Mettiamola così: almeno in Olanda, tra 48 ore, potranno essere freschi. Il Napoli resta a guardare in campo, Scott McTominay e Rasmus Hojlund restano a guardare in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Altre letture consigliate
Le ultime verso Torino-Napoli Secondo Sky sport, Matteo Politano è rientrato in gruppo dopo l'infortunio al gluteo, ma resta sempre in dubbio. in alternativa, mister Conte ha Neres ed Elmas Le due scelte che scalpitano nella testa del mister sono due: Mc - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, infortunio Politano e Lobotka: lesione distrattiva al gluteo destro per l'esterno - X Vai su X
Napoli, infortunio McTominay e Hojlund: quando rientreranno i due azzurri? - inviato a Torino Mettiamola così: almeno in Olanda, tra 48 ore, potranno essere freschi. Scrive ilmattino.it
Conte perde Hojlund e McTominay poco prima di Torino-Napoli: nemmeno in panchina, le condizioni - Brutta doppia tegola improvvisa per il Napoli di Antonio Conte: poco prima della partita contro il Torino, nelle distinte ufficiali non sono apparsi i ... Segnala fanpage.it
Napoli, che guaio: infortuni per McTominay e Hojlund - Due giocatori centrali della squadra come Rasmus Hojlund e Scott McTominay si fermano per infortunio poco prima della gara ... Segnala europacalcio.it