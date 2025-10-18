Napoli il nuovo acquisto primeggia in Serie A | i numeri con cui ha conquistato tutti

Spazionapoli.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sam Beukema sta vivendo uno dei momenti più alti della sua carriera. Il difensore olandese del Napoli si è imposto come punto fermo della retroguardia azzurra, garantendo continuità, forza e precisione. I suoi numeri in Serie A e Champions League raccontano di un giocatore solido, affidabile e sempre presente, capace di dare equilibrio a una squadra che punta in alto sotto la guida di Antonio Conte. Beukema è già fondamentale. Da quando è arrivato al Napoli in estate, Sam Beukema è diventato il difensore più continuo del Napoli. Ha saltato solo quattro partite per infortunio, meno di qualunque altro centrale azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli il nuovo acquisto primeggia in serie a i numeri con cui ha conquistato tutti

© Spazionapoli.it - Napoli, il nuovo acquisto primeggia in Serie A: i numeri con cui ha conquistato tutti

Contenuti che potrebbero interessarti

Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Napoli Beukema - Il club partenopeo ha raggiunto un accordo con il Bologna per l'acquisto del difensore olandese, versando una cifra iniziale di 30 milioni di ... Segnala tuttomercatoweb.com

Napoli, ufficiale l'acquisto di Gutierrez dal Girona: "Benvenuto, Miguel!" - Mancava solo l'ufficialità per il passaggio del terzino spagnolo dal Girona al Napoli, comunicata direttamente dal presidente degli azzurri Aurelio De ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

Napoli, il nuovo acquisto ha convinto in pochi minuti - Diawara, il “piccolo” guineano che ha già stupito tutti con tanta classe e carattere. Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Nuovo Acquisto Primeggia