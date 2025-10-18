Napoli giovane arrestato per violenza sessuale e pornografia minorile

Polizia di Stato esegue ordinanza di custodia cautelare su delega della Procura di Napoli: il giovane è gravemente indiziato di violenza e diffusione di materiale pedopornografico. Su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, la Polizia di Stato ha eseguito, in data 16 ottobre 2025, un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – IV Sezione Indagini, Violenza di genere e tutela delle fasce deboli. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di un giovane napoletano, gravemente indiziato dei reati di detenzione di materiale pornografico, violenza sessuale, lesioni personali e pornografia minorile, tutti commessi ai danni di una minore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

