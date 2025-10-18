Napoli De Laurentiis non sarà a Torino | il motivo della sua assenza

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non prenderà parte alla trasferta azzurra per la partita contro il Torino, in programma oggi alle ore 18:00. Invece di volare in Piemonte con la squadra, seguirà l’incontro dagli Stati Uniti, più precisamente da Washington, dove è atteso a un evento istituzionale. De Laurentiis versione americana: il motivo dell’assenza del patron per Torino-Napoli. La notizia arriva a poche ore dalla sfida di campionato contro il Torino: De Laurentiis ha deciso di non accompagnare la squadra in trasferta. I ragazzi di Antonio Conte hanno messo piede in terra piemontese ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, De Laurentiis non sarà a Torino: il motivo della sua assenza

