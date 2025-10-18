Napoli Centrale arrestato 30enne con cocaina e sigarette di contrabbando

Polizia Ferroviaria arresta un 30enne tunisino irregolare per detenzione di droga ai fini di spaccio. Nella mattinata del 16 ottobre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, impegnati in servizi di vigilanza all’interno della stazione di Napoli Centrale e in piazza Garibaldi, hanno notato l’uomo in corso Arnaldo Lucci, all’angolo con via Pica, mentre con atteggiamento sospetto cedeva qualcosa a un altro individuo in cambio di una banconota. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

