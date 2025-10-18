Napoli | c’è l’annuncio di Manna su McTominay e Hojlund

Il Napoli ha ricevuto una pessima notizia pochi minuti prima di scendere in campo contro il Torino. Non sono andati infatti neppure in panchina né Scott McTominay né Rasmus Hojlund. Ecco allora cos’ha riferito a tal proposito Giovanni Manna nel pre-partita a ‘Dazn’. Napoli, doppia tegola prima del Torino: l’annuncio di Manna su McTominay e Hojlund. Ai microfoni di ‘Dazn’, Manna ha dichiarato: “Giochiamo tante partite, è inutile ora correre rischi. Lunedì partiamo per la sfida di Champions con PSV e bisogna evitare di correre rischi. Soprattutto con Rasmus ( Hojlund, ndr.) che ha un affaticamento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

