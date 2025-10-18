Napoli Carabinieri arrestano pusher a porta Nolana
Sorpreso a spacciare nonostante l’obbligo di dimora: 58enne arrestato dai carabinieri a Porta Nolana.. Il giudice l’aveva già obbligato a dimorare nel comune di Napoli e a presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria per firmare. E A. C., 58enne, sfruttando la permanenza obbligata in città, ha continuato a spacciare. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella l’hanno sorpreso mentre passava in una stretta di mano una dose di hashish ad un cliente. Era nei pressi di porta Nolana ed è stato bloccato prima che potesse fuggire. Addosso 2 stecchette di hashish e 240 euro in contante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
