Napoli buone notizie dall’infermeria | fissati i rientri di Rrahmani e Lobotka

Spazionapoli.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel momento in cui il Napoli affronta una fase delicata della stagione, arrivano finalmente segnali incoraggianti dallinfermeria. Alessandro Buongiorno e Matteo Politano sono tornati a disposizione, mentre il centrale Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka continuano i rispettivi programmi di recupero. Proprio su quest’ultimi due sono arrivate delle notizie che possono far sorridere mister Antonio Conte. Rrahmani e Lobotka: i tempi di rientro. Anche per Amir Rrahmani arrivano buone notizie. Secondo il quotidiano ‘Il Mattino’, il difensore albanese sta rispondendo bene al lavoro personalizzato e punta a rientrare nel gruppo entro fine mese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

